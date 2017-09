Mega-Sena acumula; prêmio pode chegar a R$ 5,5 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1966 da Mega-Sena, sorteado em Salto, no interior de São Paulo, neste sábado (9). As dezenas sorteadas foram: 10, 13, 19, 32, 40 e 60. O prêmio oferecido era de R$ 2,5 milhões.

29 pessoas acertaram cinco números e vão receber R$ 47.097,01 cada uma. A quadra teve 2758 acertadores, que vão embolsar R$ 707,45 cada.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso, que será sorteado no dia 13/9, deve chegar a R$ 5,5 milhões.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita sempre até as 19h (horário de Brasília), do dia do concurso, nas mais de 13 mil casas lotéricas do país.