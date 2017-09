Investimentos e parcerias geram avanços no setor agropecuário

Responsável por movimentar grande parte da economia do estado, o setor agropecuário tem crescido e se consolidado nos últimos anos. O saldo positivo é oriundo de parcerias entre o governo do Acre e a iniciativa privada, com investimentos de ambos.

O sucesso da política de sanidade animal é refletido no reconhecimento internacional da região como zona livre de aftosa e de peste suína clássica. Os títulos demonstram a qualidade da carne comercializada, e expandem mercados para os produtores acreanos.

Uma das principais parcerias do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), para que o gado criado no estado seja considerado um dos melhores do país, vem do Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Acre (Fundepec), presidido pelo pecuarista Alcides Teixeira.

Além da parceria durante a campanha de vacinação, que garante a logística para que as equipes de vacinadores cheguem às propriedades mais distantes, o fundo arca com os custos de 26 colaboradores do Idaf em 15 municípios. Outra parceria importante foi a informatização do sistema de acesso aos serviços do instituto. Atualmente, o produtor rural retira a Guia de Trânsito Animal (GTA) de forma eletrônica, sem a necessidade de comparecimento a um escritório do órgão.

“O Tião apoia tudo. No setor da agropecuária, foi o governador que mais abriu pauta para que nós pudéssemos expandir o mercado da carne bovina. É um gestor que aposta na agricultura, na pecuária, nos serviços florestais e está preocupado com o pequeno produtor, porque o grande é só você deixar trabalhar que ele se vira. Eu acho que a função do governo, realmente, é cuidar dos pequenos, pois eles têm menos acesso”, salientou Alcides Teixeira sobre gestão do governador Tião Viana.

Ronaldo Queiróz, diretor-presidente do Idaf, observa que “hoje, o Fundepec é o grande parceiro responsável pela qualidade do rebanho bovino que temos no estado”. O gestor aproveitou a visita realizada ao presidente do fundo para agradecer a parceria.

Fundepec

Fundado em maio de 1996, o Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Acre é composto por representantes da Federação da Agricultura, indústrias frigoríficas, leiloeiras, governos do Estado e Federal. O instrumento de investimento privado atua na defesa de sanidade animal no estado.

Na última semana, o pecuarista e gerente de originação do frigorifico JBS, Alcides Teixeira, foi reeleito para o cargo de presidente do Fundepec por mais três anos.

Paulistano, Teixeira chegou ao Acre em meados 1976 para atuar como pecuarista. Desde 2005 investe na seleção de gado Brahman, tornando-se um dos principais selecionadores da espécie na região.