Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação de Independência

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (11), os dados da Operação Independência no Acre. A fiscalização ocorreu de 5 a 10 deste mês. Conforme a PRF, foram registrados dois acidentes, no ano passado, foram computados 12. O número de pessoas feridas também reduziu.

O foco da operação esse ano foi a educação no trânsito. De acordo com o superintendente da PRF-AC, ao todo foram fiscalizados 434 veículos com um aumento de 260% nas autuações referentes a condutor ou passageiro sem cinto de segurança, 65 autuações, e 312% referentes a ultrapassagens irregulares, 50 autuações. ainda foram apreendidos 31 quilos de drogas no período. Complementou. Com informações G1.