Venda de ingressos para a Copa do Mundo começa na quinta 14

A Fifa confirmou nesta terça-feira (12) que a venda de ingressos para a Copa do Mundo da Rússia começará na próxima quinta-feira, dia 14 de setembro. A comercialização das entradas para o Mundial da Rússia ocorrerá somente no site oficial da entidade e terá três fases.

Fase 1

Na primeira fase, que começa quinta e vai até o dia 12 de outubro, os torcedores terão que solicitar os ingressos em duas etapas. Ao fim da etapa 1, será feito um sorteio que vai definir o destino de cada ingresso. Vale ressaltar que a ordem de solicitação não vai influenciar o sorteio. Até o dia 16 de novembro os fãs terão uma resposta para estes pedidos. Já a fase 2 das vendas dos ingressos acontecerá entre os dias 16 e 28 de novembro. Nesta, os fãs poderão solicitar novos ingressos, só que agora a ordem dos pedidos vai fazer diferença. Quem for mais rápido terá prioridade.

Fase 2

A segunda fase da comercialização de entradas para o Mundial acontecerá somente após o sorteio dos grupos da Copa, em 1º de dezembro, já com as 32 seleções conhecidas. A venda nesta etapa começa no dia 5 de dezembro e vai até 31 de janeiro de 2018. Os torcedores poderão solicitar os ingressos específicos e um sorteio aleatório definirá os contemplados com o direito da compra.

A fase 2, assim como a 1, também terá duas etapas. A segunda etapa será realizada de 13 de março a 3 de abril de 2018. Nessa fase, a ordem dos pedidos também farão diferença.

Fase 3

A última fase da venda de ingressos é chamada de “vendas de última hora”. Essa comercialização está marcada para o período entre 18 de abril a 15 de julho, dia que ocorrerá a final da Copa.

O torcedor terá como opções três tipos de ingressos: por jogos específicos, por sede ou por seleção.

PREÇOS

Os preços dos ingressos estão divididos em quatro categorias.

Categoria 1: os preços vão de US$ 210 (R$ 652,23) a US$ 1.100 (R$ 3.416).

Categoria 2: preços variam entre US$ 165 (R$ 512,47) e US$ 710 (R$ 2.205).

Categoria 3: preços de US$ 105 (R$ 326,11) a US$ 455 (R$ 1.413).

Categoria 4: os preços dessa categoria são mais baratos, mas só cidadãos russos podem comprar. Os preços variam de 1.280 rublos (R$ 69), nos jogos de fases de grupos, até 7.040 rublos (R$ 380) na final do Mundial.