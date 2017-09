Detran inicia processo de implantação da CNH digital

A partir de fevereiro de 2018, os motoristas de todo o país vão contar com uma novidade que promete facilitar a vida de quem é condutor de veículos ou motocicletas.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento de porte obrigatório para os condutores, vai passar por sua mais profunda transformação motivada pelo uso da tecnologia cada vez mais constante no mundo atual.

Agora, a CNH passará a ser digital. Isso significa muito mais comodidade aos motoristas. A partir da digitalização a nova versão terá o mesmo valor jurídico da CNH impressa e os condutores poderão apresentar o documento tanto impresso quanto em formato digital, no smartphone.

O Detran do Acre começa a se planejar para adotar a prática que moderniza ainda mais os procedimentos no trânsito. “Essa é uma novidade que se conecta a esse mundo moderno em que vivemos. Vai facilitar a vida dos condutores de veículos, otimizar os custos e o trabalho de fiscalização. Aqui no Acre já começamos uma consultoria que vai nos preparar para oferecer a CNH digital”, afirma Pedro Longo, Diretor Geral do Detran.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estipulou que até fevereiro de 2018 o serviço seja implantado pelos Detrans de todo o país.