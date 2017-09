Homem leva dois tiros nas costas no bairro Caladinho

Eroze Junior Araújo Pereira de 20 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na tarde dessa terça-feira 12, na rua 2 de junho, bairro Caladinho.

Segundo informações, a vítima estava na rua, quando homens chegaram armados e atiraram contra ele, Junior teria levado dois tiros nas costas e correu para não morrer, logo depois atirarem na vítima, a dupla fugiu a pé pelas ruas do bairro.

O Samu foi acionado e socorreu a vítima, que foi levado para o Pronto Socorro de Rio Branco. Policiais do 5º Batalhão estiveram no local na tentativa de colher mais informações sobre os acusados, mas no bairro impera a lei do silêncio, ninguém viu nada ninguém sabe de nada.

Selmo Melo