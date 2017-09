Tentativa de homicídio no bairro Vanderlei Dantas

Na tarde dessa terça-feira 12/09, mais uma tentativa de homicídio foi registrada em Rio Branco. Dessa vez aconteceu na rua Idelfonso de Almeida, bairro Vanderlei Dantas.

Segundo a vítima, Diemerson Sousa de Lima de 23 anos, ele estava andando pela rua, quando um homem chegou e já foi atirando contra ele.

A vítima teria levado três tiros, foi socorrido pelo Samu e levado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo informações dos paramédicos, ele teria levado um tiro no tórax e a bala teria saído e entrado no braço e outros dois tiros no abdome, as balas também teriam entrado e saído.

A vítima relatou que não sabe o motivo da tentativa de mata-lo.

Selmo Melo