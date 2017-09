Prefeito vistoria obra da creche que será inaugura em outubro

A obra Creche Jenipapo está em fase final de construção. A nova unidade deve entrar em funcionamento nos próximos dias. Nesta terça-feira, 12, o prefeito Marcus Alexandre foi ao local acompanhar detalhes da entrega da obra à comunidade, marcada para o dia 12 de outubro. “Viemos ver o trabalho de acabamento, iniciar os procedimentos para que a creche entre em funcionamento o mais breve possível. Além das crianças do Residencial Jenipapo vamos atender também famílias do Santa Cruz, Macauã, Apolônio Sales e entorno nessa parte alta da cidade” destacou o prefeito Marcus Alexandre.

A creche do Residencial Jenipapo é 12ª a ser entregue na gestão do prefeito Marcus Alexandre. O projeto segue o modelo padrão do Programa Brasil Carinhoso. A estrutura conta com berçário, fraldário, dormitório, brinquedoteca, escovódromo e oito salas de aula, sendo 4 de pré-escola e 4 para creche. Todas salas dispõem de solarium e são climatizadas. As áreas comuns incluem refeitório, salas de leitura, de multiuso, informática, anfiteatro, playground e pátio coberto. A unidade tem capacidade para atender 220 crianças em idade de creche (2 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos). A obra é financiada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco.

“É uma obra aguardada com ansiedade, especialmente pelas mães que precisam trabalhar. Estamos felizes com o investimento da Prefeitura na comunidade e muito agradecidos ao prefeito Marcus Alexandre pela inciativa”, disse a presidente da Associação de Moradores do Jenipapo, Shirley Souza.

A construção de novas unidades reflete o compromisso da gestão municipal com a primeira infância. “São investimentos que vem ao encontro do compromisso de ampliar a oferta de vagas em creche para que as mães possam trabalhar com a certeza de que nas nossas unidades seus filhos recebem cuidados e educação”, acrescentou o secretário de Educação, Márcio Batista.

A rede municipal de educação conta com 82 unidades que atendem ao todo 23.885 crianças. Nos últimos cinco anos, os investimentos na primeira infância permitiram triplicar a oferta de vagas em creche. Atualmente, as 20 creches e unidades mistas (que funcionam creche e pré-escola) do município atendem 4.047 crianças com idade de creche (2 e 3 anos), enquanto a pré-escola atende 9.972 crianças de 4 a 5 anos de idade.