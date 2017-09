Unidades de Saúde abrem no sábado para dia D de vacinação

As unidades de saúde da rede municipal de Rio Branco continuam mobilizadas para Campanha de Multivacinação. O objetivo é atualizar a situação vacinal da população de crianças menores de 10 anos de idade (9 anos, 11 meses e 29 dias) e adolescentes de 10 a menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias). No sábado, 16, dia D da Campanha, todas a URAPS e Centros de Saúde estarão abertos das 08 às 17 horas para a vacinação de crianças, adolescentes e também adultos que precisam atualizar a carteira de vacina.

A vacina contra meningite será disponibilizada para adolescentes de 12 a 13 anos. Na oportunidade, meninas de 11 a 14 anos e meninos com idade entre 11 e 14 anos também poderão tomar a vacina que previne contra o Papiloma Vírus (HPV).

“A campanha é uma estratégia que busca resgatar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância como na adolescência, visando melhorar as coberturas vacinais e assim manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis”, destacou o secretário de Saúde Oteniel Almeida.

Aberta na segunda-feira, 11 a campanha de Multivacinação segue até o próximo dia 22. “É importante que todos possam aproveitar a oportunidade para irem à unidade de saúde e garantir a imunidade, principalmente das crianças e adolescente”, destacou o prefeito Marcus Alexandre em visita à Unidade Básica de Saúde do Ramal Bom Jesus, no segundo distrito da capital.

Construção de novas unidades fortalece ações de saúde

Inaugurada há dois anos, a Unidade Básica de Saúde do Bom Jesus é uma das 25 unidades construídas na gestão do prefeito Marcus Alexandre. De porte I, a UBS, que leva o nome de Maria Sebastiana Bernardo, conta com um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem, um dentista, auxiliar de saúde bucal e nove agentes comunitários de saúde (ACS). Ela reforça o atendimento na região da Vila Acre, com área de abrangência dos bairros Sítio do Ibama, Loteamento Mendonça de Lima e Baixada do Buriti. No local há 3 consultórios (médico, de enfermagem e odontológico), salas de coleta, imunização, curativo, esterilização, expurgo e de reunião, além de farmácia. Todo ambiente atende às normas de acessibilidade. “É um trabalho que realizamos para que todas as unidades deixassem de funcionar em espaços alugados. Com o a construção da UBS da Cadeia Velha, já em funcionamento, atualmente todas as unidades de saúde do município funcionam em sede própria”, destacou Marcus Alexandre.