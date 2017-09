Ex-prefeitos e vereadores são presos pela PF em nova operação na fronteira

Na manhã desta quarta-feira 13, a Polícia Federal deflagrou a 4º Fase da Operação LABOR, chamada de DOLOS-APATE, a fim de desarticular uma Organização Criminosa formada por empresários e políticos suspeitos de fraudarem licitações, realizadas no primeiro semestre de 2013, que tinha como finalidade a contratação de uma Empresa de fornecimento de mão de obra terceirizada à Prefeitura Municipal de Brasiléia.

Após escolha da empresa ligada à Organização Criminosa, agentes políticos eram responsáveis por realizar empenhos acima do necessário para efetivar os pagamentos dos serviços realizados de fato. A diferença entre o valor empenhado e o real valor devido pelos serviços prestados eram sacados por representantes da empresa e entregues, em espécie, a membros do Poder Executivo local, que eram responsáveis por efetivar a distribuição dos valores entre integrantes do Executivo, do Legislativo e de “laranjas”.

Os policiais federais cumpriram 37 mandados. 31 na cidade de Brasiléia e 6 em Rio Branco, sendo sete mandados de prisão preventiva em desfavor de ex-prefeitos do Municípios de Brasiléia e Plácido de Castro; vereadores, ex-vereadores e ex-secretários municipais, além de 14 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de condução coercitiva. Além disso, foi determinado o afastamento de três Vereadores, e o bloqueio de contas e sequestro de bens de 14 dos investigados. O valor desviado pela Organização Criminosa é de mais de um milhão de reais. Com informações O Alto Acre.