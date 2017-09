A Prefeitura de Rio Branco realizará este mês a 2ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que debaterá diferentes assuntos a partir do tema principal: “Rio Branco na década dos afrodescendentes: reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos”. Uma iniciativa executada através da Secretaria-adjunta de Promoção da Igualdade Racial (SEADPIR), a conferência será realizada nos dias 22 e 23 de setembro, no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Universidade Federal do Acre.

A atividade atende convocação feita pelo prefeito Marcus Alexandre através do decreto 1.551, de 21 de julho de 2017. “Pelo menos 300 pessoas, entre gestores, membros da sociedade civil, militantes do movimento e outros, devem participar da conferência”, disse Elza Lopes, titular da SEADPIR.

Na conferência municipal serão eleitos os delegados que participarão da conferência estadual que acontecerá em Rio Branco no mês de outubro.