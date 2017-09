Nicolau Júnior defende investimentos para as comunidades Santa Luzia e Alagoinha

O deputado Nicolau Júnior (PP), ressaltou durante a sessão desta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) sobre a falta de investimentos por parte do governo do Estado na região da Vila Santa Luzia e Lagoinha, em Cruzeiro do Sul. Ele citou que mais de 16 mil pessoas residem nessas localidades, entretanto, não houve por parte do Executivo ações voltadas para a agricultura familiar.

Segundo o progressita, os tratores entregues às famílias beneficiam apenas alguns moradores, faltando a gestão adequada do uso desses equipamentos.

“O verão está acabando e a reclamação é que o governo do Estado não fez nenhum investimento na agricultura familiar nessas comunidades. São vários pais de famílias que dependem do trabalho na terra. Já distribuíram tratores de pequenos portes, mas é feito apenas para uma família e não passa para o uso das outras famílias”, disse o parlamentar.

O parlamentar acrescentou que a situação da Unidade de Saúde Mista que atende as comunidades citadas acima é ‘lamentável’. “A Unidade de Saúde Mista está péssima. É uma situação lamentável. São 16 mil pessoas que precisam desse atendimento. Peço ao secretário de Saúde que olhe com carinho para aquela região”, pontua.

Outro problema que os moradores das duas comunidades enfrentam é com relação à falta de ramal. “Os produtores daquela região estão tendo dificuldades de escoar suas produções devido as péssimas condições dos ramais. E com a chegada do inverno a situação piora ainda mais. O governo do Acre precisa olhar com mais carinho para essas comunidades, não é de hoje que elas estão precisando de investimentos e demais atenção”, complementou o deputado.

Ainda sobre Saúde Pública, Nicolau defendeu a aquisição de um novo aparelho de tomografia para atender os pacientes do Hospital Regional de Cruzeiro do Sul.

“Tem um aparelho de tomografia que não funciona. O Hospital Regional do Juruá não faz esse investimento. O que tem só atende os pacientes internados, preciso um aparelho que atenda as pessoas que buscam atendimento ali”, ressalta ele.

Finalizando, o deputado do Vale do Juruá falou com relação as condições da Escola de Ensino Fundamental Olavo Bilac. “Aquela Escola encontra-se em situação precária. O telhado está caindo em cima dos alunos. O governo abandonou aquela região. Peço ao governo que veja com carinho porque o povo está cobrando”, finalizou.