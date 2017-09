Disque 181: É o numero telefônico para denúncias de crimes

Como forma de aproximar a população das ações de combate à criminalidade, o governo do Estado, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e da Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPC), disponibiliza o Disque Denúncia: 181. O numero pode ser usado para efetuar denúncias anônimas sem a necessidade de identificação, mantendo o sigilo total do denunciante.

Os atendimentos são realizados todos os dias da semana, ininterruptamente. De acordo com o coordenador-geral do Ciosp, tenente-coronel Eldemir Bezerra, do Corpo de Bombeiros Militar, é importante que as pessoas façam denúncias para combater a violência e a criminalidade.

“A grande maioria das ligações que recebemos está relacionada à questão das drogas, como venda e consumo de entorpecentes, pessoas foragidas, prostituição de adolescentes e maus-tratos aos idosos, entre outros”, relata.

A denúncia é analisada pelo Departamento de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e, posteriormente, encaminhada para a Polícia Civil ou Militar, dependendo da situação.

Para o secretario de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, a população tem um papel fundamental no combate à criminalidade. “É primordial que a sociedade tenha um protagonismo maior denunciando o malfeito, é ela nossa maior aliada no combate à criminalidade no Estado. Seguimos de mãos dadas com a comunidade, formando um alicerce do bem, em que todos saem ganhando”, observou Farias.

O canal telefônico 181 recebe ligações de todas as operadoras a qualquer hora do dia ou da noite. Atualmente, o número 181 registra de 15 a 50 denúncias por dia e todas as ligações são mantidas em sigilo total, como forma de preservar a integridade do denunciante.