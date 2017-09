Fuga em moto na hora da abordagem

Policiais militares que atuam no 10° Batalhão (10 BPM), em Brasileia, apreenderam na terça-feira, 12 de setembro, uma dupla de adolescentes infratores envolvida em furto de motos. Ambos foram apreendidos em flagrante em menos de 24 horas pelo mesmo delito.

Os policiais do Grupo de intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) capturaram os dois indivíduos. A dupla tentou se evadir da guarnição policial em uma moto no momento da abordagem, mas, após acompanhamento, foram interceptados. Um deles confessou que a moto teria sido furtada no país vizinho, Bolívia. Com informações PMAC.