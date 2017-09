Campanha nacional vai atualizar vacinação de 47 milhões de crianças e adolescentes

A Campanha de Multivacinação do Ministério da Saúde foi lançada nesta quarta-feira (13), e vai até 22 de setembro. Neste ano, serão convocados mais de 47 milhões de crianças menores de cinco anos, crianças de nove anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos para atualizarem o calendário de vacinação em todo País.

Além do envio de 143,9 milhões de doses de vacina de rotina, o Ministério da Saúde ainda distribuiu 14,8 milhões de doses extras de 15 vacinas para a campanha. Durante a mobilização, treze tipos de vacinas para crianças e oito para adolescentes estarão à disposição.

A campanha envolverá 36 mil postos fixos de vacinação e 350 mil profissionais de saúde. Este sábado (16) será o dia D da vacinação, quando postos de saúde em todo o País estarão de portas abertas para imunizar o público.

Mobilização

O objetivo do governo federal é reforçar o acesso às vacinas, alertando estados e municípios da importância de manter elevadas as coberturas, evitando o reaparecimento de doenças já controladas ou mesmo eliminadas do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade (53%) do público convocado já deveria estar com o calendário de vacinação completo.

Dados sobre vacinação recomendada para crianças ao nascer ou menores de um ano, de acordo com os dados do Programa Nacional de Imunizações (PNI), apontam que 760 mil crianças ainda não foram vacinadas com BCG, 950 mil com a hepatite B, e 470 mil crianças ainda não foram vacinadas com pneumocócica e rotavírus.

A situação é mais crítica nas vacinas para adolescentes. Na meningocócica C, por exemplo, são 5,9 milhões de adolescentes de ambos os sexos na faixa de 12 e 13 que anos ainda não se vacinaram. O mesmo ocorre na vacina de HPV. Cerca de 73,6% das meninas de 9 a 15 anos receberam a primeira dose e apenas 47% foram imunizadas com duas doses. Já entre os meninos, 23,6% de adolescentes foram vacinados aos 12 e 13 anos. Outra vacina para adolescentes com baixas coberturas é para a hepatite B. Em 2016, não foram vacinados 1,3 milhão de jovens.

A multivacinação também é uma oportunidade para que municípios que ainda tenham vacina contra influenza continuem a vacinar o público-alvo da campanha (menores de 15 anos).

Fonte: Portal Brasil