Receita paga nesta sexta 15, mais de R$ 8 milhões de restituição no Acre

Mais de 7 mil contribuintes no Acre estão no quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2017. A consulta para saber se o contribuinte vai receber a restituição, poderá ser feita pelo site da Receita Federal.O Fisco destacou ainda que há o aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF.

Somente no Estado do Acre, devem ser pagos R$ 8.306.037,58 milhões, de acordo com a Receita. Os depósitos bancários serão feitos a partir dessa sexta-feira 15 de setembro. O lote também inclui restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016.