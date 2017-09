PMDB trás senadores investigados na Lava Jato para posse de Bittar

O presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá (RR) e o também senador Valdir Raupp (RO), são os convidados de honra da executiva estadual do partido para a solenidade de filiação do ex-deputado federal Márcio Bittar nas fileiras do glorioso.

No terceiro mandato de senador, Jucá é o atual segundo vice presidente do senado e um dos políticos do partido investigado na operação Lava Jato. Segundo a denúncia da Procuradoria Geral da República, o senador teria sido beneficiado com o esquema de desvios de recursos da Petrobrás.

Outro nome de peso do partido que vem ao estado para o ato é o ex-presidente nacional do partido, senador Valdir Raupp. Em março passado, o senador virou réu em denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em um dos inquéritos da Operação Lava Jato. Com a decisão, Raupp se torna réu no processo.

Para o presidente regional do partido, deputado federal Flaviano Melo, a ficha dos convidados não vai tirar o brilho nem a importância da chegada de Bittar ao partido. Pré candidato ao senador, Márcio chega para fortalecer a chapa para as eleições do ano que vem e agregar apoio no projeto para reeleger Flaviano Melo.

A solenidade está marcada para as 19 horas, no auditório da Livraria Paim, á Rua Floriano Peixoto, no centro.