Homem é baleado com três tiros na frente da esposa no João Eduardo

Pablo da Silva e Silva de 24 anos, estava caminhando junto com sua esposa na rua A, no bairro João Eduardo, quando dois homens em uma motocicleta Factor, de cor laranja, se aproximaram e o garupa que estava vestido com uma camisa do Exercito Brasileiro, efetuou pelos menos 4 tiros. Pablo foi atingindo com três tiros na região do tórax, logo após a tentativa, a dupla fugiu.

A ambulância 01 do Samu foi acionada, e fez os primeiros atendimentos ainda dentro da ambulância, onde a vitima teve que ser entubada e estabilizada, logo depois ele foi encaminhado para o Pronto Socorro.

Policiais do 3º Batalhão, estiveram no local na tentativa de colher informações para poder prender a dupla.

Selmo Melo