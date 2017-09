TCE homenageia ex-deputados que há 30 anos criaram o tribunal

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), realiza hoje, no auditório de sua sede, sessão solene em comemoração aos 30 anos de aprovação da Emenda Constitucional nº 17, de setembro de 1987, que criou o TCE. O ponto alto será uma homenagem aos ex-deputados estaduais integrantes da 7ª legislatura, que foram, na época, os responsáveis pela aprovação da Emenda de criação do Tribunal de Contas. Todos, ou seus representantes, receberão a Comenda do Mérito Excelso. Também serão homenageados os ex-presidentes da Assembleia Legislativa, que receberão Menção Honrosa. A solenidade será dirigida pelo presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro.

Todos os 24 ex-deputados estaduais integrantes daquela legislatura e que aprovaram a medida ou seus representantes já confirmaram presença. Também os ex-presidentes da Aleac, que ainda se encontram vivos, participam do evento.

Ontem, o presidente do Tribunal de Contas Valmir Ribeiro recebeuna Câmara de Vereadores, uma Moção de Aplauso, pelos 30 anos de criação da Corte. A homenagem foi proposta pelo vereador Manuel Marcos, presidente do Legislativo Municipal, com apoio dos demais vereadores.

Valmir Ribeiro ressaltou na cerimônia que o Tribunal de Contas é um parceiro dos gestores públicos, auxiliando e colaborando para que os recursos públicos sejam bem aplicados, garantido melhorias para a população.

“O nosso TCE está comemorando 30 anos de sua criação, como um órgão que auxilia a gestão pública. Estou no meu quarto mandato como presidente e sempre tive a preocupação de aproximar cada vez mais o Tribunal dos nossos gestores. Essa homenagem muito nos alegra e nos honra. É um reconhecimento aos nossos conselheiros e servidores que trabalham com amor e dedicação”, disse.