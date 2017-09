Mulher Cidadã leva atendimentos a Brasileia nesta sexta

A 24ª edição do Mulher Cidadã e Projeto Cidadão será nesta sexta-feira, 15, na Escola Francisco Germano da Silva, em Brasileia. Executadas pelo gabinete da vice-governadora Nazareth Araújo e pelo Tribunal de Justiça, as ações têm como foco levar cidadania e saúde aos locais mais distantes do Acre.

O Mulher Cidadã tem como meta ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde, complementando as ações já desenvolvidas pelos municípios, além de incentivar o empreendedorismo local e a valorização da mulher e de sua família.

Ações preventivas com foco no planejamento familiar, gravidez na adolescência, drogadição, saúde mental, saúde da mulher, mudanças climáticas e violência doméstica contra a mulher também são contempladas pela iniciativa.

Somente este ano, o projeto já realizou mais de nove mil atendimentos em consultas médicas, exames gerais e de ultrassonografia, procedimentos diagnósticos e terapias.

Por meio do Projeto Cidadão, o Tribunal de Justiça realizará casamento coletivo e emissão documentos como RG, CPF, título de eleitor, orientações jurídicas e previdenciárias, entre outros atendimentos.

A Defensoria Pública estará presente e oferecerá os seguintes serviços: orientação jurídica com peticionamento, ações de guarda, alimento, de divórcio, pedidos de usucapião e de reintegração de posse e retificações de registro e nascimento e de casamento.

As secretarias de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) e de Políticas para as Mulheres (SEPMulheres), a Prefeitura de Brasileia e o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) são também parceiros da ação.