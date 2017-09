Temer deve barrar nova acusação na Câmara, após denúncias

série de denúncias proferidas pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer deve esbarrar no Congresso Nacional. Segundo a coluna Painel da Folha de São Paulo, tais acusações contra o PMDB, o PT e o PP, dias antes do procurador deixar o cargo, alimentou um contra-ataque corporativista da parte do Legislativo. A tendência a partir de então é que o presidente encontre um quadro menos hostil ao tentar reorganizar a sua base.

A orientação dos partidos da base aliada da presidência baseia-se na CPI da JBS. Seus membros devem focar na relação entre a advogada da empresa, Fernanda Tórtima, e o ex-procurador Marcello Miller, a fim de envolver Rodrigo Janot na polêmica sobre as delações do grupo da família Batista.

Ainda segundo a coluna, apesar da resistência do Congresso a Janot, os entusiastas da denúncia contra Michel Temer lembram que o presidente está mais vulnerável desde a prisão do ex-ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira de Melo, após ser descoberto o seu ‘bunker’ com R$ 51 milhões, em um apartamento em Salvador, na última semana.

O ex-ministro teria afirmado a aliados, já há alguns meses, que Michel Temer deveria se preocupar menos com sua imagem e mais “com a própria pele”.