Flamengo pode ter desfalque importante para final

O Flamengo pode ter um desfalque importante para a segunda partida da final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no Mineirão, no próximo dia 27 de setembro. O meia Everton, que deixou jogo contra a Chapecoense ainda no primeiro tempo, na quarta (13), passou por exames, nesta quinta (14), que apontaram uma lesão muscular na panturrilha esquerda dele.

Everton já está fazendo tratamento no departamento médico do clube. Caso ele não se recupere a tempo da decisão em Belo Horizonte, Vinícius Júnior deve ser escalado como titular pelo treinador Reinaldo Rueda.

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1, no Maracanã.