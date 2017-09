Oi aponta vandalismo como motivo das falhas dos serviços prestados e aponta solução

diretor de Relações Institucionais da Oi, João Antônio apontou o vandalismo como a principal causa das interrupções dos serviços da operadora no estado do Acre. O representante da empresa participou na manhã de quinta-feira, 14, de reunião convocada pela a deputada Doutora Juliana.

O evento foi convocado para tratar das falhas nos serviços prestados pela empresa no estado do Acre, e principalmente na região do Juruá. Compareceram e ainda a reunião a chefe da divisão de fiscalização do Procon-AC, Francisca Brito e o promotor de Justiça Marco Aurélio, da Promotoria de Defesa do Consumidor.

Na Região do Vale do Juruá, os casos recorrentes de rompimentos de fibra ótica, causados por atos de vandalismo, são o que vem afetam a rede da operadora e prejudicam a prestação de serviços para clientes no Acre. De janeiro a agosto de 2017, ocorreram mais de 15 interrupções dos serviços devido ao rompimento do cabo ótico que atende os municípios do Juruá, sendo a maioria ação de vândalos.

Para reduzir a ação dos criminosos, está em andamento o projeto de construção de via entre as localidades de Manoel Urbano e Feijó com prazo de conclusão para o 1º trimestre de 2018. Outros investimentos também estão previstos para serem aplicados na adoção de medidas destinadas a proteger a rota de fibra óptica contra rompimentos causados por acidentes naturais e, principalmente, pela ação de vândalos.

Francisca Brito relata que há muita reclamação sobre prestação de serviço da empresa, principalmente com relação a falhas. “Os consumidores chegam a passar um dia inteiro sem internet, e hoje em dia isso causa muito prejuízo, porque todo mundo o serviço é essencial para alguns trabalhadores e estudantes”, afirma.

O promotor ressalta a fala de Francisca e diz que hoje o serviço de internet é essencial. “A falta do serviço pode atrapalhar a economia, a educação e a saúde. Estamos aqui hoje para ouvir e sair com planos de melhorias do servi- ço”, informa Marco Aurélio.

Na reunião foram pontuados os principais problemas e falhas da empresa, e também foram tomados encaminhamentos para melhorias dos serviços. O Procon e o MPAC deram um prazo para que a Oi apresente melhorias nos serviços.

Denuncie

A população também pode contribuir e denunciar a ação de vândalos pelo telefone 0800 6437898 sempre que identificar pessoas em atitude suspeita perto da rede ou de equipamentos da companhia. A ligação é sigilosa e a pessoa não precisa se identificar. “Os atos de vandalismo causam prejuízos à empresa e à sociedade como um todo, já que os danos podem afetar o contato da população com serviços públicos essenciais, como hospitais, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar”, diz trecho de nota enviada a imprensa.

Investimento

A Oi ressalta que já investiu cerca de R$ 7,8 milhões no Acre no primeiro semestre de 2017. Em 2016, o investimento foi de R$ 16,8 milhões, o que representou um crescimento de 18% em rela- ção ao ano anterior. A Oi conta com 150 mil clientes no Estado, está presente nos 22 municípios com telefonia fixa, móvel, banda larga, TV por assinatura e oferece cobertura 4G em Rio Branco. A companhia é líder entre as operadoras nos serviços de telefonia fixa e banda larga com mais de 68% dos clientes no Acre.

Natan Peres