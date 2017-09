Abate de suínos cresce 30% no Estado

O Acre teve um aumento de 30% no total de suínos abatidos nos 2º trimestre deste ano, chegando a 10.673 cabeças, contra as 8.151 registradas no mesmo período de 2016. Os dados fazem parte da pesquisa de Produção da Pecuária Municipal 2015 divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE).

De acordo com a série histórica, a elevação da quantidade de abates no Acre foi superior a média nacional que apresentou uma alta de 1,3%.

O Estado apresentou uma evolução de quase 800% na quantidade de animais levados para os frigoríficos, saindo dos 1.341 abates em 2013. Enquanto cresce a preferência por suínos, o abate de bois caiu 118.802 em 2016 para 102.646 no segundo trimestre deste ano.

O Acre teve uma produção de 2.519 litros de leite, o que representou 100 litros a menos que no mesmo período do ano passado.

Em todo o Brasil, no 2º trimestre, foram abatidas 10,62 milhões de cabeças de suínos, o melhor resultado para este período do ano desde 1997, quando foi iniciado o levantamento.

O abate de bovinos teve alta de 0,3% no trimestre (7,42 milhões de cabeças) em todo o país, mas caiu 3,1% em relação ao mesmo trimestre de 2016. A produção de ovos de galinha cresceu em ambas as comparações: 3,3% em relação ao trimestre anterior e 7,3% na comparação anual.

Freud Antunes