Mulher que mantinha relação com detento casado é agredida no meio da rua

Vídeo gravado em uma rua no município de Tarauacá-AC, mostra três mulheres agredindo uma outra mulher no meio da rua com chutes murros e puxões de cabelo. Segundo informações, a briga seria por causa da visita íntima a um detendo do presídio da cidade, com quem a jovem que está apanhando estaria mantendo um caso amoroso com o presidiário.

No vídeo, uma das agressoras diz: “Tu não quer visitar o marido da tua irmã?”. Uma outra então sugere: “Segura. Não deixa essa bicha sair daí, não. Vai apanhar até a morte”. Uma das agressoras seria a mulher do presidiário. Com informações Portal Tarauacá.