Fortalecido, PSB recebe filiados em Congresso Estadual

Na condição de partido que mais cresceu dentro da Frente Popular nas duas últimas eleições, o PSB realiza hoje(16), em Rio Branco, o congresso estadual, que reúne todas lideranças partidária da sigla.

Na pauta, um dos pontos em destaque será a homologação da nova diretoria, que comandava provisoriamente o partido e assume pelos próximos três anos o comando dos socialistas no Acre.O professor Rivamar Guedes continua na presidência.

Depois de comemorar 70 anos de existência em agosto passado, o PSB ruma para ratificação o espaço eleitoral que conquistou no estado nos últimos pleitos.

Com cerca de 3.800 filiados e diretório nas 22 cidades do Acre, o partido dobrou a votação nas urnas e elegeu em 2014 seu primeiro deputado federal na história regional.

¨ Em 2014 realizamos esse sonho de eleger um deputado federal. Foi nossa grande conquista, mas nossas pretensões são muito maiores¨, avisa Guedes, elogiado até por adversários na forma como conduz a casa do PSB.

Da capital ao interior do estado, o PSB tem representantes com mandatos em todas as regiões. Em Rio Branco, tem a vice prefeita Socorro Neri e o vereador Artêmio Costa. Em Acrelândia, Ederaldo Caetano e Tiao Flores, em Epitaciolândia, fortalecem o partido naquela região.

Pelo interior estão espalhados ainda cinco vices prefeitos e 18 vereadores.

Analisando o pleito de 2018, Rivamar Guedes é cauteloso. O partido fez convites a várias nomes com grande expressão política, mas aguarda a definição em torno da aprovação ou não do ¨distritão¨, para definir os próximos passos. Mas um deles já é certo.

O PSB só vai se pronunciar em relação a indicação do candidato a vice na chapa da FPA, quando o nome do pré candidato estiver definido.

¨ Nessa questão do vice o PSB não entrou porque ainda não tem o nome oficial. Temos nomes qualificados para colaborar nesse processo, mas vamos aguardar a oficialização¨, avisou Guedes.

Durante o congresso, a família PSB vai analisar o desempenho do partido nos últimos três anos e apresentar estratégias para o período até 2020.

Partido pode assumir prefeitura de Rio Branco

Tudo caminha para que a professora Socorro Neri, vice prefeita da maior cidade do acre, assuma, em 2018, o lugar de Marcus Alexandre na prefeitura de Rio Branco. Como a FPA dá indícios de que Alexandre será mesmo o candidato do grupo á sucessão governamental, o partido passaria a ter em seus quadros, pela 1ª vez, uma prefeita na capital do Acre.

Neri, no entanto, mantem-se serena quanto a possibilidade. Fiel ao projeto do amigo Marcus Alexandre, desempenha com muita competência e discrição o papel de vice, mas já mostrou que tem capacidade para executar o trabalho em andamento.

RAIO X DO PSB NO ACRE

A Nova diretoria

Presidente – Rivamar Guedes

1º vice presidente – César Messias

Líder da bancada – Manoel Morais

Secretário Geral – Gabriel Maia

1ª secretária – Socorro Neri

3.800 filiados

1 deputado federal (César Méssias)

1 deputado estadual ( Manoel Morais)

2 prefeitos (Acrelândia, Epitaciolândia)

5 vices prefeitos ( Mâncio Lima, Feijó, Rio Branco, Brasiléia, Xapurí)

18 vereadores