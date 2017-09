Detran realiza ato de sensibilização em alusão ao acidente do agente de trânsito

Pedindo respeito à vida, a equipe de Educação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizou na manhã desta sexta-feira, 15, na Avenida Ceará, em Rio Branco, ato de sensibilização aos motoristas fazendo referência ao atropelamento do coordenador de fiscalização de trânsito Jones Costa.

Na quinta-feira, 14, Costa estava saindo de uma reunião de trabalho no Tribunal de Contas, e ao atravessar a Avenida Ceará foi surpreendido por um motociclista que trafegava na via sem habilitação.

Com o impacto, os dois envolvidos no acidente ficaram feridos. Ambos foram encaminhados ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Jones Costa passou por cirurgia nas pernas e foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por causa de uma lesão que sofreu na cabeça. Seu estado é grave, mas estável.

“Nós estamos fazendo um trabalho de sensibilização, o trânsito é feito de pessoas, quando o cidadão sai de seu veículo ele se torna também um pedestre, que é a parte mais vulnerável no trânsito. O que pode existir de mais importante do que a vida?”, pergunta a coordenadora de Educação de Trânsito da autarquia, Geny Polanco.

O diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo, chama atenção pela vida no trânsito. “Estamos abalados com o que aconteceu com nosso companheiro de trabalho, Jones sempre tem se dedicado pela vida e respeito no trânsito. Agora estamos torcendo pela recuperação dele e do outro rapaz envolvido. No trânsito a vida tem mais valor”, declara Longo.

Os servidores do Detran iniciaram uma corrente de oração pelo agente e uma campanha nas redes sociais com a hashtag #ForçaJones, torcendo pela sua recuperação.