Prefeitura leva serviços e promoção de diretos a moradores

A vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, abriu nesta sexta-feira, 15, na Escola João Paulo II, na Baixada da Sobral, ações e serviços do Programa Prefeitura na Comunidade – Mais Cidadania, uma realização da Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria de Direitos de Humanos e Políticas Afirmativas de Rio Branco (SEDIHPA) e diversos parceiros. O Mais Cidadania visa a promoção dos direitos da pessoa humana com orientações jurídicas, emissão de documentos pessoais, atendimento em saúde, cultura e lazer nas comunidades que mais precisam da assistência do poder público. “Com este programa, os parceiros se articulam e atendem a comunidade”, disse Socorro Neri.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro João Paulo, Ray Nogueira, observou que moradores de dez bairros da Regional da Baixada tiveram acesso aos serviços oferecidos pelo Mais Cidadania. “É mais uma ação que tem a marca do prefeito Marcus Alexandre, a de estar perto das comunidades”, disse Nogueira.

Participaram da edição de lançamento e são parceiros efetivos no Mais Cidadania órgãos do Governo do Acre, entre eles a Defensoria Pública do Estado (DPE) e secretaria de Segurança, e secretarias municipais como a de Esporte e Lazer (SEMEL), Saúde (SEMSA), de Políticas Para Mulheres (SEMAM) e Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB). As crianças se divertiram com peças teatrais com temas das políticas afirmativas, como o combate ao preconceito racial e à violência doméstica.

“O Mais Cidadania oferta importantes serviços para a população. É uma ação possibilitada pelas parcerias e com esforço da Prefeitura”, disse o secretário Marcus Bastos, da SEDIHPA. Além de receber orientações jurídicas e ter acesso à documentação pessoal, a comunidade recebe atendimento médico, participa de atividades culturais como o projeto Senadinho no Bairro e pode brincar e se divertir com as ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Estudantes da UNINORTE levaram assistência psicológica e informações médicas aos presentes. “Fui bem atendida. Fiz três exames rápidos e deu tudo certo. Deveriam fazer mais vezes esse programa aqui”, disse Nataniele Lima da Silva, moradora do bairro Bahia Nova.