TCE homenageia celebra 30 anos de criação com homenagem a ex-deputados 

Gratidão. Com essa palavra o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Valmir Ribeiro, definiu a sessão solene em comemoração aos 30 anos de aprovação da Emenda Constitucional 17, de 15 de setembro de 1987, que criou o órgão, durante a qual foram homenageados ex-deputados estaduais, integrantes da 7ª Legislatura e ex-presidentes do Poder Legislativo.

“Podemos resumir esse ato em uma palavra: gratidão. Essa homenagem é um reconhecimento por tudo que fizeram pelo nosso Estado, criando o Tribunal de Contas. Uma afirmação que eles fazem parte da história e muito contribuíram para que possamos ter um Acre melhor para todos nós”, disse.

Destacando a importância do Tribunal de Contas, o governador Tião Viana, fez questão de elogiar a iniciativa do presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro, afirmando ser a homenagem “ato de um verdadeiro líder, que valoriza o ser humano e sabe reconhecer a dedicação de quem tanto fez pelo Acre”.

Parceiro do evento, o presidente da Aleac, deputado Ney Amorim, ressaltou a importância do TCE para a gestão pública, lembrando que durante esses 30 anos o órgão tem sido um verdadeiro parceiro dos gestores.

“Esse é um ato histórico, marcado pela emoção, num gesto de reconhecimento e gratidão a todos aqueles que ajudaram a construir um Acre onde vivemos com mais qualidade de vida. O TCE está de parabéns pelos seus 30 anos de criação, mas também por essa homenagem aos ex-deputados e deputadas. Presidente Valmir tem sensibilidade e sabe valorizar o ser humano”, afirmou.

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, parabenizou os homenageados e conselheiros, destacando a modernização e o trabalho que o TCE vem realizando.

Para ele, o TCE tem sido um parceiro importante da gestão pública, colaborando para que os gestores possam utilizar os recursos públicos dentro da legalidade, beneficiando a população.

Além dos homenageados e familiares, participaram do evento os senadores Jorge Viana, Gladson Cameli e Sérgio Petecao; os deputados federais Alan Rick, Major Rocha, Jessica Sales, Flaviano Melo e César Messias, que foi homenageado; deputados estaduais, o procurador chefe do Ministério Público Estadual, Osvaldo D’Albuquerque; a corregedora do Tribunal de Justiça, Valdirene Cordeiro; o presidente da Câmara de Rio Branco, Manuel Marcos; prefeitos e vereadores de vários municípios do interior.

Os conselheiros José Augusto, Cristóvão Messias, Ronald Polanco e Dulcinea Benicio, além dos procurados do Ministério Público de Contas, Mario Sérgio, Sergio Cunha e Ana Helena, também participaram da homenagem.

Medalha do Mérito Excelso

Os ex-deputados estaduais integrantes da 7ª legislatura, responsável pela aprovação da Emenda de criação do Tribunal de Contas, foram homenageados com a Comenda do Mérito Excelso.

Foram homenageados:

Ariosto Pires Miguéis

Alcimar Leitão

Átila viana

Manoel Machado

Edmundo Pinto

Chico Sombra

Félix Pereira

Francisco Thaumaturgo

Isnard Leite

Ilson Ribeiro

Elson Santiago

José Augusto de Faria

Joao Tezza

Josias Farias

Pedro Yarzon

Luiz Garcia

Maria das Vitórias

Mauri Sérgio

Raimundo Sales

Romildo Magalhães

Ulisses Modesto

Vagner Sales

Waldemir Lopes

Valmir Ribeiro

Moção de Aplauso

Também foram homenageados, com Moção de Aplauso os ex-presidentes da Assembleia Legislativa, que ainda estão vivos, com exceção de Wildi Viana que foi comunicado da homenagem, mas faleceu.

Foram homenageados:

Wildi Viana

Álvaro Romero

Manoel Machado

Raimundo Sales

José Bestene

César Messias

Sérgio Petecão

Edvaldo Magalhães

Elson Santiago

Ney Amorim