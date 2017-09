Friagem chega neste fim de semana, prevê Sipam

Uma friagem de fraca intensidade no Acre neste fim de semana, segundo a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Apesar de não trazer frio, o sistema muda um pouco o tempo no estado ao longo deste fim de semana.

No sábado (16), a previsão é de céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas durante a madrugada e também no começo da tarde na capital, e no interior. O tempo varia de nublado a parcialmente nublado.

Já no domingo (17), o tempo abre em todo o estado. Faz bastante sol, o tempo fica quente e seco e não há previsão de chuva.

Os ventos sopram intensamente, entre moderados e fracos, com fortes rajadas, da direção sudeste.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 19 e 21ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 20 e 22ºC e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 17 e 19ºC, e máxima, entre 26 e 28ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 18 e 20ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC.