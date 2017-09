Deputados apuram denúncia de rachaduras na ponte que liga Rondônia ao Acre

O Diário Oficial da Assembléia Legislativa do último dia 13 de setembro traz ato do presidente deputado Maurão de Carvalho (PP) com o ato nº 028/2017 que nomeia Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB) e Dr. Neidson (PMN) para averiguar denúncia de rachaduras nos pilares da ponte do Rio Madeira que está em construção.

CONFIRA ABAIXO O ATO:

ATO Nº 028/2017-P/ALE

Constitui e nomeia os membros da Comissão Temporária Especial destinada a averiguar denúncia referente a rachaduras nos pilares da ponte em construção sobre o Rio Madeira, que ligará os Estados do Acre e Rondônia.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, no uso de suas atribuições regimentais, em consonância com o Requerimento nº 1192/17, lido e aprovado na Sessão Plenária do dia 12 de setembro de 2017,

R E S O L V E

Art. 1º. Constituir, nos termos dos artigos 30, 31 e 32 do Regimento Interno, a Comissão Temporária Especial, composta de 3 (três) membros e com prazo de funcionamento de 60 (sessenta) dias, com a finalidade de averiguar denúncia referente a rachaduras nos pilares da ponte em construção sobre o Rio Madeira, que ligará os Estados do Acre e Rondônia.

Art. 2º. Nomear, para compor como titulares da referida Comissão, os seguintes Deputados: Jesuíno Boabaid – PMN; Laerte Gomes – PSDB; e Dr. Neidson – PMN.

Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 13 de setembro de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO Presidente