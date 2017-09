Menor de 17 anos é baleado no bairro Seis de Agosto

Um menor de 17 anos, que mora no bairro Cidade do Povo, mas que estava passeando no bairro 6 de agosto, na noite dessa sexta-feira 15, foi baleado com um tiro na região lombar de pistola 380.

Segundo ele informou, estava na travessa Cearense, quando dois homens em um carro branco chegaram e sem falar nada começaram a atirar contra ele, que para não morrer saiu correndo, mas ainda foi baleado na região lombar

Ainda segundo a vítima, ele correu para não morre, e pediu ajuda em uma casa de uma amiga que acionou o Samu, que fez os primeiros atendimentos no local e logo depois ele foi encaminhado para o Pronto Socorro, onde não corre risco de vida.

Policiais do 2º Batalhão, foram até o Pronto Socorro para colher mais informações, e tentar chegar nos autores da tentativa de homicídio.

Selmo Melo