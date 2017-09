Bolsonaro e Magno Malta lideram votação popular

De acordo com boletim parcial divulgado pelo portal, Eduardo – que é filho do também deputado federal e pré-candidato a presidência Jair Bolsonaro (PSC-RJ), tem 44.796 votos. Isso representa três vezes mais do que o total obtido até agora pelo segundo colocado, Jean Wyllys (Psol-RJ). Chico Alencar, também do Psol do Rio, está agora em terceiro lugar.

No Senado, Magno alcança 38.373 votos, mais que o dobro da segunda colocada, Ana Amélia (PP-RJ). Alvaro Dias (Podemos-PR) aparece como o terceiro senador mais votado.

Além da votação pela internet, serão premiados parlamentares escolhidos pelos jornalistas que cobrem o Congresso e por um júri. A premiação será no dia 19 de outubro, em Brasília.