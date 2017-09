Governo, MPAC e TJAC se reúnem com segurança nacional para tratar sobre combate aos crimes transfronteiriços

A convite do governador Tião Viana, o procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, participou nesta sexta-feira, 15, de uma agenda na Casa Civil com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Sérgio Etchegoyen, para tratar sobre segurança pública e combate aos crimes transfronteiriços.

A agenda teve a presença do senador Jorge Viana, da desembargadora Eva Evangelista do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), do secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, e representantes do governo estadual e federal. O ponto máximo da agenda foram as tratativas sobre a necessidade de se criar um sistema de inteligência para o combate ao narcotráfico na Amazônia, unindo todos os estados da região e o governo federal nesse único objetivo.

Para Tião Viana, esta é uma missão que não se pode parar nunca. “Isto cria uma estrutura organizada e integrada de Segurança Pública que nos permite vencer o narcotráfico na Amazônia. Estamos procurando união e responsabilidade de todos para expulsar o narcotráfico do nosso território”, afirma o governador.

Para o ministro, este é o momento de unir forças por alcance maior da segurança. “Fizemos aqui uma reunião do Sistema Brasileiro de Inteligência, um colegiado de instituições que trabalham com isso, buscando integrar esses órgãos e permitir que cada um consiga identificar como podem cooperar de forma mútua em benefício da segurança pública.”

Oswaldo D’Albuquerque também avaliou a importância do trabalho integrado para combater os crimes de fronteira no estado.

“Nós temos aqui no Acre um exemplo de integração, por meio do trabalho conjunto entre o Gaeco [Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado] do MPAC e o Sistema Integrado de Segurança Pública, cujos resultados são excelentes. A união institucional é importante para agregar, facilitar e fortalecer o trabalho que temos desenvolvido, sobretudo, no âmbito das fronteiras”, considerou o procurador-geral do MPAC.

Em defesa da Amazônia Brasileira

O senador Jorge Viana donstrou preocupação pelo trabalho de defesa da Amazônia. “O Brasil tem que acordar definitivamente e entender que estamos vivendo uma verdadeira guerra. Foram 62 mil assassinatos no ano passado, e nós aqui vivemos numa área de fronteira, em que é necessária a presença das Forças Armadas numa parceria, em ações conjuntas, para combater o tráfico de armas e de drogas”, afirmou.

Também participaram da reunião, o oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Frank de Oliveira, o superintendente da Abin no Acre, Marcelo Wilker, o general José Legal, comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva e a chefe da Casa Civil, Márcia Regina.

Agência de Notícias do MPAC

Fotos: Sérgio Vale