Suspeito de ataque a metrô em Londres é detido

A estação de metrô Parsons Green, no sudoeste de Londres, foi reaberta, segundo informou a Transport for London (TfL), empresa que opera a rede de transporte, segundo a Efe.

As vítimas receberam atendimento médico em diversos hospitais de Londres, mas ninguém se feriu com gravidade.

Após o ataque, as autoridades elevaram para “crítico” – o mais alto – o nível de alerta terrorista no Reino Unido, que significa que um atentado pode ser iminente. Esse foi o quinto ataque no Reino Unido desde o início do ano.