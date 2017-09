TJAC supera 15 tribunais estaduais do Brasil no Índice de atendimento à Demanda

Números apontam que Instituição tem oferecido resposta mais ágil e eficiente às demandas da população em todo Estado.

O Tribunal de Justiça do Acre supera pelo menos outros 15 tribunais estaduais do Brasil no que diz respeito ao Índice de atendimento à Demanda (IAD). O indicador aponta a taxa de desempenho do Poder Judiciário, vez que mede a relação entre o número de processos baixados e o número de casos novos apresentados no mesmo período (no 1º e 2º graus de jurisdição).

Os dados constam no Relatório Justiça em Números 2017, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os números são tão positivos que levam o TJAC a posicionar-se à frente de oito tribunais de pequeno porte (de um universo de 12) e, o que mais impressiona, de sete tribunais de grande e médio porte.

Nesse sentido, com 105,1% no IAD, o Judiciário Acreano também figura em colocação superior a tribunais com estrutura e orçamento muito maiores, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), etc.

O TJAC superou nesse indicador até mesmo a média nacional durante o ano de 2016, que foi 104,5%.

Dessa forma, com o esforço e dedicação de desembargadores, juízes de Direito e servidores, o Judiciário Estadual conseguiu manter o ritmo de baixa processual, baixando mais do que o quantitativo dos processos ingressados – e encerrando considerável número de ações.

Ou seja, a Instituição tem oferecido uma resposta mais ágil e eficiente aos reclamos, conflitos e demandas da população que chegam às portas do Judiciário.