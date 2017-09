Jovem pede táxi até cidade do interior do Acre e é recebido a tiros

Um jovem de 23 anos foi recebido a tiros na cidade de Rodrigues Alves, interior do Acre, quando chegava em um táxi. O taxista que fez a corrida entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, Nancy Ferreira, disse que ao chegar ao destino o passageiro foi alvejado com vários disparos.

Ele conseguiu voltar para o táxi e pediu que o motorista o levasse de volta para Cruzeiro do Sul.

“ Os tiros não acertaram o passageiro, que entrou no carro e me pediu que o trouxesse de volta. Quando chegamos aqui ele não tinha dinheiro para me pagar e depois entrou em uma confusão na loja de conveniência do posto e acabou preso. Hoje [sábado, 16] estive na delegacia e não dei queixa dele, pois sei que isso não adianta nada”, conta.

O delegado plantonista Vinícius Almeida disse que o passageiro foi liberado. “Ele foi ouvido e disse que não sabe quem atirou nele e nem o motivo. O taxista esteve aqui e disse que não quer representar contra ele. Quanto ao problema na loja de conveniência, a mulher entendeu que era uma brincadeira, então decidi pela liberação do rapaz”, conta.

O taxista disse que não deu para identificar que tipo de moto era usada pelos autores dos disparos e que, por não conhecer, a cidade de Rodrigues Alves não sabe também identificar o nome da rua onde os disparos ocorreram. Com informações G1