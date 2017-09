Marcus Alexandre participa do Dia da Família em creche

O prefeito Marcus Alexandre prestigiou neste sábado, 16, o Dia da Família, na Creche Jairo Junior, no bairro Tancredo Neves. Um dia para pais e filhos desfrutarem de vários serviços como vacinação, testes rápidos e aferição de pressão, garantidos pela secretaria Municipal de Saúde e Associação dos Portadores de Hepatites; consultoria jurídica e psicológica – proporcionada pelo Tribunal de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; corte de cabelo – feito de forma gratuita por profissionais da barbearia Dom Bigode – e brincadeiras e lanche.

Ele destacou a oportunidade de interação entre pais, alunos, gestores, professores e a possibilidade das famílias desfrutarem dos serviços ofertados. “Um momento importante para todos, que podem ter aqui dentro da Creche assessoria jurídica e psicológica. E os pais podem brincar com seus filhos e os professores deles, numa grande confraternização”, finalizou o prefeito.

Na Creche, estudam 136 crianças em tempo integral. Segundo Marivaldo de Paula, diretor da Unidade de Ensino Infantil, a creche também abre aos sábados como forma de manter a comunidade próxima. E o Dia da Família na Creche, de acordo com ele, “é para trazer para dentro da creche as famílias inteiras para que haja interação de toda a comunidade escolar. Diariamente os pais vêm aqui e deixam os filhos na porta e hoje eles entram e ficam todo o dia com os filhos fazendo atividades de integração. Isso é bom para todos e o nosso prefeito valoriza ações como esta, por isso estamos agradecidos”, disse.

Para os pais, o Dia da Família é uma oportunidade de conhecer melhor o ambiente da creche e os professores. Natiele Silva, mãe de Bianca, brincou com a filha durante toda a manhã na sala onde a menina estuda diariamente e cita que aproveitou para conhecer também os colegas da filha. “É importante esse intercâmbio da família com o ambiente escolar e a gente fica até mais tranquila e segura. Essa creche é muito importante para minha filha, que agora está mais independente”, relatou a mãe.

As lideranças comunitárias, com Kiko Lima, presidente da Associação de Moradores do Tancredo Neves, e o ex-vereador Alonso Andrade elogiaram a direção da escola e os parceiros como Prefeitura de Rio Branco, TJ e OAB.

Da Assessoria

Fotos Assis Lima/Asscom