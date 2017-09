Ponte do Madeira, na ponta do Abunã pode está com rachaduras, diz deputado

O deputado estadual por Rondônia, Jesuíno Boabaid (PMN), denunciou no plenário da Assembléia Legislativa daquele estado, a obra da ponte do Madeira, na ponta do Abunã, que segundo ele, estaria com rachaduras que podem comprometer o projeto.

Boabaid pediu, e a mesa diretoria aprovou, a criação de uma Comissão Temporária Especial, para averiguar a denúncia.

O deputado, que vai presidir a comissão, disse que irá convocar o representante do DNIT para explicar o projeto e responder á denúncia.

¨ Vamos convocar o DNIT para vir explicar essa situação. É uma obra que envolve dois estados e vamos cobrar explicações. Iremos também chamar engenheiros para avaliarem o projeto e assim termos uma visão técnica da obra, disse Boabaid.

O deputado disse ainda que após ouvir o DNIT, a comissão vai fazer uma visita no local da obra. Para essa agenda, Boabaid vai convidar parlamentares do Acre, para juntos verem de perto como está a execução dos serviços e tentar identificar as possíveis falhas apontadas na denúncia.

Segundo ele, além das possíveis falhas na execução do projeto, outro ponto preocupante é o assoriamento do rio, que leva o debate para o campo ambiental.

Outro ponto que também será alvo do trabalho da comissão, é o valor cobrado pela empresa que explora a travessia de veículos na balsa. O preço praticado hoje, segundo o parlamentar, é exorbitante, e a somente com a conclusão da obra é que os motoristas vão se livrar da cobrança.

Ainda esta semana, a comissão se reúne em Porto Velho para iniciar os trabalhos.

Marinha investigou denúncia de sabotagem envolvendo as balsas

Em setembro de 2015, a Delegacia da Marinha em Porto Velho, abriu investigação para apurar denúncia de sabotagem supostamente praticada por operários das balsas contra a obra da ponte.

Naquela ocasião, o capitão de corveta Félix Carlos Júnior, abriu inquérito para investigar o choque de duas balsas contra os pilares em da ponte, em construção.

Em fevereiro e maio daquele ano, duas embarcações pertencentes a Rodonave Navegações, empresa que explora o serviço de travessia na Ponta do Abunã, se chocaram durante a madrugada contra os pilares da ponte.

Durante a investigação, que não teve a conclusão divulgada, Félix disse que tanto a Rondonave, quanto a Arleste Construções, empresa que executa obra, deixaram de cumprir algumas normas de segurança para navegabilidade no entorno da balsa.

Ainda em 2015, o oficial da Marinha disse que não descartava a hipótese de sabotagem praticada por pessoas ligadas a Rodonave para atrasar o cronograma da obra.

¨ Eu não posso afirmar que a Rodonave provocou deliberadamente os acidentes, mas essa hipótese também está sendo investigada¨, disse ele á época