Prefeitura implanta mototaxímetro em Rio Branco

A cidade acreana é a primeira capital do Norte a implantar equipamento. Bandeirada é de R$ 3,50 e valor cobrado por quilômetro percorrido é R$ 1,50 na bandeira 1 e de R$1,80 para a bandeira 2

Os profissionais que tem a permissão para explorar o serviço de moto-táxi em Rio Branco foram à sede do Sindicato dos Mototaxistas, nesta segunda-feira, 18, para a instalação de 30 novos equipamentos. O ato marcou a implantação definitiva do mototaxímetro na capital e contou com a participação do prefeito Marcus Alexandre, do deputado federal Léo de Brito e dos vereadores Elzinha Mendonça e Rodrigo Forneck.

Regulamentado por meio de portaria editada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), o mototaxímetro começou a ser usado em fase de teste desde o último mês de maio. Mototaxista há 16 nos, Seu Luiz Carlos Cunha foi um dos primeiros a instalar o equipamento. “Como se diz no popular, antes a gente trabalhava no grito, equiparando o valor da nossa corrida a dos táxis e isso era um problema. Com o mototaxímetro, a gente tem condição de prestar um bom serviço a um preço mais justo para o cliente. Uma corrida que antes a gente cobrava R$10,00, com o mototaxímetro fica em R$ 6,50”, revelou seu Luiz ao afirmar ainda que o preço atrativo gerou um aumento no número de clientes.

Conforme a tabela fixada pela portaria municipal para o mototaxímetro, o valor da bandeirada é de R$ 3,50, sendo R$ 1,50 o valor do quilômetro percorrido na bandeira 1 e R$1,80 o valor do quilômetro percorrido na bandeira 2 (aplicada entre às 22h e às 06h (seis) do dia seguinte durante os dias úteis e a partir das 14h do sábado até às 6h da segunda-feira e aos feriados). Já o valor da hora parada está fixado em R$ 15,00. “É um grande ganho para o usuário que vai pagar o valor exato do que for apontado pelo equipamento aferido pelo INMETRO”, destacou o prefeito Marcus Alexandre.

Segundo o vereador Rodrigo Forneck, a medida para a transparência na prestação do serviço torna o trabalho dos mototaxistas mais fácil para eles nessa relação com a população que utiliza o serviço. “A implantação do mototaxímetro garante a prestação do serviço por um valor justo e a segurança ao usuário” disse Forneck.

Reivindicada pelos mototaxistas, a instalação do mototaxímetro contou com o apoio do deputado federal Léo de Brito. Em atendimento ao pedido da classe, o gabinete do deputado articulou a certificação junto ao INMETRO do equipamento fabricado no Brasil e encaminhou à Câmara Federal o Projeto de Lei 34.678, que torna obrigatório o uso do mototaxímetro em todos os municípios com mais de 40 mil habitantes. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento e Urbanismo e pela Comissão de Transportes, devendo agora ser submetido à análise da Comissão de Constituição e Justiça. “Foi um trabalho que iniciamos ainda em 2015 e, hoje, o uso do mototaxímetro é uma realidade graças ao grande esforço do prefeito Marcus Alexandre, da RBTRANS. Ganha a população e ganham os mototaxistas”, disse Léo de Brito.

De acordo com o presidente do Sindicato de Moto-táxi, Luiz Araújo, “é uma grande conquista para toda a categoria. O próximo passo agora é que todos possam instalar o equipamento que pode ser comprado a um preço razoável e pago em boas condições”.

Atualmente, em todo o Acre há 1800 mototaxistas, 560 tem a permissão para trabalhar na capital, outros 60 em breve terão a atividade regulamentada. O prazo para que todos instalem o equipamento é até junho do 2018. “Em conformidade com a legislação deveria ser até o final deste ano, mas considerando o momento de crise, a realidade local, o prazo foi estendido. Para quem já tem o equipamento já vale a aplicação da tabela de preços fixada pela portaria da RBTRANS. Esperamos que todos possam instalar o mototaxímetro dentro do menor tempo possível, uma vez que todos têm a ganhar”, lembrou o diretor superintende da RBTRANS, Gabriel Forneck.

Aplicativo facilita vida do usuário

O aplicativo BR Táxi é outra novidade para usuários de transporte público em Rio Branco. Resultado da iniciativa dos Sindicatos de Táxi e Moto-táxi, através da ferramenta o usuário pode solicitar serviços de táxi ou moto-táxi. A grande vantagem é a agilidade na prestação do serviço e a possibilidade de descontos ainda maiores. “Em outras cidades temos aplicativos para Táxi ou Moto-táxi. Aqui, as duas categorias se uniram e Rio Branco inova mais uma vez ao disponibilizar um aplicativo que oferta os dois serviços”, informou o prefeito Marcus Alexandre. “Uma inciativa que demostra que estamos acompanhando a tecnologia. Um grande avanço, especialmente para o usuário que poderá usar a ferramenta de forma eficaz”, destacou a vereadora Elzinha Mendonça.