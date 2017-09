Acre vai sediar reunião com Temer, ministros e governadores sobre Narcotráfico em outubro

Está confirmado para o dia 27 de outubro em Rio Branco a maior reunião de autoridades já realizada no país para debater sobre segurança pública. Atendendo convocação do governador acreano Tião Viana, outros 26 governadores, o presidente Michel Temer, os comandantes das Forças Armadas, o ministro da Justiça, Fazenda, da Segurança Institucional, a presidente do STF, a Procuradora Geral de Justiça, embaixadores dos países limítrofes com o Brasil e de países com interesse na segurança do continente vão propor soluções para o combate ao narcotráfico, em especial na região Amazônica e para conter o surto de violência das facções criminosas no Brasil.

A ideia do encontro foi do governador Tião Viana que apresentou a ideia na reunião com mais seis governadores, na entrega da medalha JK, em Diamantina, Minas Gerais, com a adesão de todos os presentes.

Ontem, o presidente confirmou a presença e vários governadores fizeram contato com Tião Viana também acertando suas presenças. Para o governador do Acre, é fundamental e urgente esse debate, pois a segurança das fronteiras é primordial para um combate efetivo às drogas e às facções que permanecem em guerra no país. Ao confirmar a vinda ao Acre, por exemplo, o governador Pezão, do Rio de Janeiro, disse que seu estado tem pelo menos 800 “hot spots”, pontos de concentração da ação de grupos criminosos e que a quase totalidade da droga e das armas que circulam naquele estado vêm pela fronteira.