México volta a tremer; veja imagens do novo terremoto que atingiu país

Exatos 32 anos após o maior terremoto sofrido na Cidade do México, em 1985, quando 10 mil pessoas morreram, o país volta a enfrentar tremor de intensidade 6,8 na escala Richter, segundo informou, em princípio, o Centro Sismológico Nacional do México. O Serviço Geológico dos Estados Unidos garante, no entanto, que o tremor foi de 7,1 graus, e a uma profundidade de 51 quilômetros, em Puebla. Confira imagens do fenômeno na galeria acima.

O epicentro foi sentido a Oeste de Chiautla de Tapia, no estado de Puebla, próximo à populosa Cidade do México, onde um edifício ruiu e há pessoas soterradas, segundo a France Press. Não relatos sobre feridos.

No último dia 9, a área de Oaxaca, onde o tremor desta terça também foi sentido, foi uma das mais atingidas. Equipes de resgate informam que 45 pessoas morreram na região. O epicentro foi próximo à fronteira com a Guatemala e foi sentido na Cidade do México, capital do país.