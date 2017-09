EMURB avança com trabalhos em vias estruturantes da capital

Aproveitando os dias de verão, as frentes de trabalho da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) avançam com ações de conservação das vias estruturantes da capital. Nesta terça-feira, 19, o prefeito Marcus Alexandre e o diretor-presidente da EMURB, Edson Rigaud, acompanharam os serviços executados no bairro Raimundo Melo.

Trabalhando com recursos próprios, a EMURB segue com a programação que foi intensificada no mês de maio e avança com trabalhos programados ao longo de todo o verão. De acordo com o prefeito Marcus Alexandre, “a manutenção de ruas é, sem dúvidas, um dos maiores desafios da Prefeitura, pela quantidade de vias. Já que são mais de 200 bairros na cidade. Com esforço, até o final do verão nossas equipes trabalham na manutenção. Depois, estaremos com a programação de inverno”.

As intervenções no bairro Raimundo Melo são reinvindicações da associação de moradores, elencadas pela presidente do bairro, Sueli Vitoriano. “Mesmo em meio à crise, a Prefeitura mantém serviços com recursos próprios para atender os moradores. Isso é muito importante para a comunidade”.

No Raimundo Melo, além da recuperação viária executada pela EMURB nas ruas Dr. Mário Maia, São João e São Paulo, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) também executa trabalho de roço e limpeza na Rua 11 e Travessa do Bispo.

Vias estruturantes

Desde a primeira quinzena de setembro as ações da operação tapa-buracos têm sido intensificadas. “A conservação de ruas acontece em vários pontos da cidade, nos corredores de ônibus, nas avenidas, nas ruas principais e outros pontos nos bairros“, explicou o prefeito Marcus Alexandre.

Esta semana, ruas e avenidas, como Minas Gerais, Leblon, Rio de Janeiro, Boulevard Augusto Monteiro, Valdomiro Lopes e outras, recebem recuperação permanente, onde o material saturado é retirado e o recapeamento é realizado.

“Estamos nos bairros recuperando as ruas e atuando de forma preventiva para que não tenhamos o problema de muitos buracos nas vias com a chegada do inverno”, comentou Edson Rigaud, diretor-presidente da EMURB.

Diariamente, a programação realizada pela EMURB e pela SEMSUR é atualizada e disponibilizada no site da Prefeitura de Rio Branco. Ao acessar a programação é possível saber quais ações estão sendo realizadas simultaneamente nos bairros da capital.