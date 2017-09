Rua Manoel Castilho no bairro Floresta terá sentido alterado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (DETRAN) promove a partir desta quarta-feira, 20, alteração no sentido do trânsito da Rua Manoel Castilho, no bairro Floresta. Como referência, essa rua está localizada ao lado do Supermercado Pague Pouco e agora o sentido será a partir da Rua Governador Álvaro Maia em direção à Rua Afrânio Peixoto. “A mudança visa reduzir conflitos, acidentes e melhorar o fluxo de veículos na localidade, pedimos que os motoristas fiquem atentos à sinalização. Estaremos com agentes de trânsito prestando orientação no local”, informou Marcos Lourenço, diretor de Trânsito da RBTRANS.

A mudança faz parte do Programa de Readequação da Malha Viária de Rio Branco (REVI) e será avaliada durante algum tempo para que, em cumprimento ao acordo estabelecido com o DETRAN – e se necessário for –, sejam implementadas posteriores adequações nas vias adjacentes.

A RBTRANS produziu um mapa para facilitar a localização dos motoristas e usuários das vias naquela região. Tanto na via de acesso à Rua Manoel Castilho, que é a Rua Governador Álvaro Maia, quanto para a rua de saída (Afrânio Peixoto) o fluxo é de ida e vinda – ou seja: mão única só na Manoel Castilho.

Veja o mapa: