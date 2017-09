Batalhão Ambiental realiza operação em Porto Acre e Bujari

Homens do Batalhão Ambiental (BPA) da Polícia Militar do Acre prenderam na segunda-feira, 18, quatro pessoas por crime ambiental. Os flagrantes foram registrados em Porto Acre e Bujari.

A abordagem policial foi feita durante o deslocamento da equipe do BPA, que acompanhava os fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em uma operação.

“Nos últimos dias temos realizados muitas prisões e apreensões. Estamos atuando fortemente no combate aos crimes ambientais”, disse o major Samir Freitas, comandante do BPA.

Porto Acre

Em Porto Acre os policiais desconfiaram de uma motocicleta estacionada às margens de uma estrada de barro. Ao averiguar a situação, eles constataram que a placa do veículo estava com o lacre violado. Além disso, os policiais ouviram o barulho de motosserras vindo de dentro da floresta.

Ao entrar na mata, os agentes se depararam com três homens utilizando os equipamentos em uma derrubada ilegal. Em posse dos acusados também foram encontrados combustível e armas brancas.

Bujari

No deslocamento de Sena Madureira à capital, as equipes do BPA e Ibama encontraram um caminhão transportando grande quantidade de madeira.

Durante a abordagem os agentes constataram que o veículo transportava pelo menos 3 metros cúbicos da espécie Ceiba Pentranda, conhecida como Samaúma.

O material e o veículo foram apreendidos. Os dois homens que estavam no caminhão foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para realização dos procedimentos policiais.