Polícia Militar e Ibama resgatam onça vítima de atropelamento

Uma operação integrada entre os órgãos de fiscalização ambiental, Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) possibilitou o pronto atendimento a uma onça parda, da espécie Puma Concolor, vítima de um acidente automobilístico no quilômetro 44, no ramal Felicidade, entre os municípios de Boca do Acre e Manoel Urbano. A ação interventiva ocorreu nessa segunda-feira, 18, após o acionamento das instituições responsáveis para o atendimento da ocorrência.

De acordo com o comando do Bpa, apesar das dificuldades de acesso à área da ocorrência e, consequentemente, ao socorro, é sempre gratificante poder salvar a vida de um animal que muito significa para a nossa natureza.

“A equipe é guerreira e conseguiu vencer qualquer adversidade em prol da sobrevivência do animal. Quando chegaram ao local, o nosso veterinário identificou fraturas na região pélvica, além de algumas lacerações, momento no qual foi realizado todos os procedimentos médicos de pronto atendimento ao animal”, frisou o comandante do Bpa, major Samir Freitas.

A equipe, depois de realizar todos os procedimentos de estabilização, conseguiu resgatar a onça, com vida e estado clínico estável, sendo encaminhada para a realização de exames, para posteriormente ser cirurgiada.

Assessoria de Comunicação