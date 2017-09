Preço médio de passagem aérea tem baixa no 1º semestre

Relatório divulgado nessa terça-feira (19) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) revela que a tarifa aérea média doméstica real caiu 2,6% no primeiro semestre de 2017. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a média do valor comercializado foi de R$ 323,62.

Segundo dados da Anac, mais da metade das tarifas adquiridas de janeiro a junho deste ano (58,2%) foram inferiores a R$ 300,00 e 10,2% abaixo de R$ 100,00. Valores superiores a R$ 1.500,00 representaram 0,4% do total.

Valor por KM

Ainda de acordo com o documento, o valor do Yield Tarifa Aérea Médio Doméstico Real (valor pago por km voado) foi de R$ R$ 0,2825/km, apresentou redução de 4,9% em relação ao primeiro semestre de 2016.

No âmbito regional, entre as 27 unidades da Federação, apenas o Distrito Federal apresentou alta de 4,6% no primeiro semestre de 2017, em comparação com igual período do ano anterior. Por sua vez, passageiros com origem ou destino em Roraima, na região Norte, experimentaram a redução mais expressiva, da ordem de 14,7%.

Entre os 15 pares de regiões do País, 12 registraram redução real no Yield Tarifa Aérea Médio Doméstico na comparação dos seis primeiros meses de 2017 com igual período de 2016. A maior alta ocorreu no par Centro Oeste/Nordeste (+8,8%), e a variação negativa mais relevante ocorreu nas linhas aéreas entre Norte e Nordeste (-15,5%). Com informações do Portal Brasil.