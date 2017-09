Polícia Militar prende quadrilha com fuzil AK-47 e mais três armas de fogo

Homens do 5° Batalhão da Polícia Militar do Acre apreenderam na tarde desta terça-feira, 19, um fuzil AK-47 calibre 7.62 e mais três armas de fogo. O fato aconteceu durante patrulhamento de rotina nos bairros Jorge Lavocat, Tancredo Neves e Wanderley Dantas, situados na parte alta da cidade.

De acordo com os policiais, durante o patrulhamento a guarnição visualizou um VW Voyage de cor vermelha de placa adulterada, que desobedeceu a ordem de parada. Nesse momento, iniciou-se um acompanhamento tático que terminou na rua Meire Alves da Silva, bairro Tancredo Neves, quando o condutor, Arisson Martins de Oliveira, 22 anos, perdeu o controle do veículo e colidiu contra a cerca de uma residência.

Na busca pessoal os militares apreenderam uma pistola Taurus 24/7 com oito munições intactas. No interior do automóvel foi localizado um fuzil AK-47, calibre 7.62. O carro estava com restrição de roubo.

Mais duas armas de fogo

Na sequência, os policiais averiguaram mais duas denúncias onde homens estariam com mais armas de fogo e drogas, e cercaram uma residência no bairro Wanderley Dantas e outra no bairro Jorge Lavocat. No primeiro endereço apreenderam um revólver calibre 38 com seis munições intactas, 13 tabletes de maconha e prenderam dois homens.

No segundo endereço foi apreendida uma espingarda calibre 20 com um cartucho intacto, onde um homem acabou preso. Um deles já havia sido preso pela Polícia Militar dia 08/09 portando uma sub-metralhadora, mas já estava em liberdade.

Todos os quatro envolvidos foram encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Fuzil AK-47

O fuzil AK-47 foi inventado em 1947, por Mikhail Kalashnikov, na antiga União Soviética. É uma arma utilizada por vários Exércitos do mundo, por milícias e por terroristas.Assessoria PM