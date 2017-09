Jorge Viana apresenta requerimento para debater orçamento da BR-364

Senador Jorge Viana destacou relatório da Federação do comércio e convocação do diretor do DNIT e representante do Ministério do Planejamento para tratar dos recursos para a rodovia

O senador Jorge Viana (PT-AC) aprovou nesta terça-feira (19) um requerimento na Comissão de Infraestrutura do Senado convocando o Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Valter Casimiro, e o Secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, George Soares, para discutir recursos para manutenção e continuidade das obras da BR-364 em 2018. Jorge Viana destacou em seu discurso o relatório apresentado pela Federação das Indústrias do Acre e disse que irá apresentar o documento durante a audiência.

“A Federação das Indústrias fez um relatório sobre a BR-364, resultado de uma caravana realizada com técnicos entre os dias 7 e 8 de setembro. Foram de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. O documento traz propostas de ações que precisam ser executadas imediatamente para evitar que a rodovia fique intrafegável com a chegada do período chuvoso que já se apresenta”, relatou Viana.

O parlamentar falou das três viagens recentes que fez pela rodovia. O documento produzido foi entregue pessoalmente por Viana ao diretor do DNIT. Para o senador, é preciso união da bancada para que os cortes orçamentários do governo federal não atinjam os recursos para a manutenção da BR-364 no próximo ano.

“O presidente da Federação das Indústrias pede a união de todos para que essa estrada não venha a ser fechada. Eu falo em nome dos taxistas, dos moradores de todos os municípios, tanto da 317, que precisa de manutenção, como a BR-364. É muito importante a união de deputados estaduais, vereadores, prefeitos, governo do Estado e a bancada federal neste momento”.