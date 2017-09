Marcus Alexandre acompanha acolhimento de crianças da Educação Infantil

O prefeito Marcus Alexandre e o secretário de educação Márcio Batista visitaram na manhã desta terça-feira, 19, o Centro de Educação Infantil Kauã Kennedy dos Santos, no Residencial Aroeira, na Regional do Calafate, e acompanharam o trabalho de acolhimento às crianças realizado pela equipe da creche. Inaugurada em 2016, a Creche do Aroeira atende 220 crianças em idade de creche e pré-escola (2 a 5 anos).

“O cuidado nessa fase da primeira infância é fundamental para o futuro das crianças. Investir na educação é cuidar do futuro e do presente de uma cidade, do estado e do país”, pontuo o prefeito Marcus Alexandre que agradeceu aos pais e corpo docente o cuidado na construção da educação infantil.

Francisca Rocha é mãe de três crianças e todas estão matriculadas no Creche Kauã Kennedy dos Santos. Segundo ela, as atividades realizadas na unidade de ensino têm influenciado positivamente no dia a dia dos filhos. “Todos os dias saio para trabalhar e deixo meus filhos aqui na creche. Quando retorno eles estão cheios de novidades para contar e vejo na fala e nas atitudes o quanto o trabalho dos professores ajuda no crescimento deles”, disse.

Todos os dias a rede de ensino municipal recebe mais de 15 mil crianças em idade de creche e pré-escola, em 11 Centros de Educação Infantil instalados nas regionais da capital. A partir do próximo mês Rio Branco contará com mais uma creche que atenderá crianças na região dos residenciais Jenipapo, Santa Cruz, Macauã, bairro Apolônio Sales e entorno.

Cultura de Paz

No ambiente de paz e brincadeiras, através de atividades desenvolvidas pela metodologia “Liga Pela Paz Família”, as crianças, os pais e a comunidade aprendem juntos a importância do diálogo, do perdão e da autoestima. Com orientação para a educação emocional e social, as famílias constroem um caminho de enfrentamento à violência. “Essa metodologia ajuda no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. Dessa maneira vamos criando uma cultura de paz, nas relações interpessoais, no trabalho preventivo à violência”, ressaltou Márcio Batista.

“A gente procura desenvolver um trabalho junto à comunidade e tem dado muito certo. O Liga Pela Paz Família é um projeto que veio acrescentar”, explicou a diretora da creche Fernanda Sales.

Em Rio Branco, a Metodologia começou a ser aplicada no ano de 2013, inicialmente com as crianças, depois envolvendo também as famílias. De acordo com Kátia Lnub, coordenadora do Liga Pela Paz família, 10 mil alunos do Ensino Fundamental I e suas famílias são beneficiados pela iniciativa. “O resultado da metodologia é excelente. Quem participa das atividades se torna agente multiplicador”, contou a coordenadora.